Kılıçdaroğlu'ndan seçimlere itiraz değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İP Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. İkili, bir süre basına kapalı görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi. CHP Lideri, oyların nereden sayılırsa sayılsın sonuç olarak Ekrem İmamoğlu'nun birinci çıktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"31 Mart'ta malum bir seçim yaptık. Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, muhtarlar seçtik. 8. gündeyiz ama hala yerel seçimlerle ilgil özellikle İstanbul'la ilgili tartışmalar devam ediyor. Seçimlerin yargının denetiminde gerçekleşmesi demokrasinin kalıcılığı açısından oldukça önemlidir.

YSK, kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve hukuk güvenliğine yaşam kazandırmak zorundadır. YSK, sadece kendi ülkemizde değil dünyada da böyle bir görevi vardır. Seçimler yapıldı itirazlar oldu.

OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA İTİRAZIMIZ OLMADI

Oyların yeniden sayılmasına yönelik hiçbir itirazımız olmadı. Bizim hukuk içerisinde olursa hiçbir sorunumuz yok zaten. Bizim de itirazlarımız da oldu. Delil ekledik belge ekledik itirazlarımızı yaptık. YSK, seçim güvenliğini bozar bir sürecin içerisine girmiştir asıl tehlike buradadır.

Dün akşam dediler ki '38 ilçede yeniden sayım yapacağız'. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın söylediği gerekçe 'bir gariplik olduğu için oyların yeniden sayılmasını istiyoruz' diyor. Bana herhangi bir kişi şunu söyleyebilir mi?

Bu işte bir gariplik var, o yüzden oyları yeniden sayalım. Kanundaki gerekçeye göre bizim bir yol haritası çizmemiz lazım. YSK'nın yasalara göre karar alması lazım bizim beklentilerimiz budur. YSK'da görev yapan yargıçlara seslenmek istiyorum; Sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir.

HANGİ GEREKÇEYLE SAYMAK İSTİYORLAR

YSK'nın kendi internet sitesinde bizim de baktığımız internet sitesinde 1 Nisan'dan itibaren Ekrem İmamoğlu seçilmiş görünüyor. Yapın sayımı. Geçersiz oyları da saydılar. 38 ilçeyi hangi gerekçeyle yeniden saymak istiyorlar? Islak imzalı tutanak alınmış herkes görüyor ıslak imzalı tutanağı. Bu ıslak imzalı tutanaklar demokrasinin tapusu ise bizim de tek güvendiğimiz bu.

GİZLİ TOPLANTI YAPIYORLAR

Bu tutanakları kenara atalım yeniden sayalım diyorlar. Bu tutanaklar tutulurken neden AK Partili ya da MHP'li kardeşlerimiz itiraz etmedi? Bu süreçte en önemli nokta Adalet ve İçişleri Bakanlarının ellerinin seçim çuvallarında olmasıdır. Oturup gizli bir toplantı yapıyorlar. Eğer seçimle ilgili bir toplantı ise bu zaten yaptığınız suç. Neden eskiden İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı seçimlerden önce istifa ederdi? Yargı üzerinde baskı kurulmaması için.

SANDIKLARIN YÜZDE 92,30'U SAYILDI

Sandıkların yüzde 92,30'u açıldı ve sayıldı. Saat 08.54 YSK verilerine göre 15 bin 701 oyla Ekrem İmamoğlu önde. Biz ekonomide büyük kırılmaların yaşandığı bir Türkiye'nin, bu seçim atmosferinden bir an önce çıkmasını istiyoruz. Buradan çıkaracak olan da YSK'dır."