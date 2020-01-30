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Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki

CHP Lideri, bayrak tepkisini "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz" ifadeleriyle gösterdi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 21:36..
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki

"DENSİZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki

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