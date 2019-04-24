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Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracını taşladıktan sonra sığındığı eve giden kadının, "Tanrı misafirimizsiniz." diyerek CHP liderine destek olduğu ifade edildi.

AA & Ensonhaber | 24.04.2019 - 08:17..
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Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

EVE SIĞINDI

Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü; ardından bu evden zırhlı araçla çıkarılan CHP lideri kurtulmayı başardı.

ARACIN TAŞLANDIĞI GÖRÜNTÜLER

Daha sonra olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun aracı, bir grup tarafından taşlanıyor. Bir kadın, eline aldığı büyük bir taş ile araca defalarca saldırıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun arabasına taş atan kadın VİDEO

İFADESİNE BAŞVURULMADI

Ev sahibinin kardeşi olduğunu söyleyen kadının ifadesine henüz başvurulmadı. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve giren kadın, "Tanrı misafirimizsiniz" dedi.

CHP'LİLER ŞOKE OLDU

Kılıçdaroğlu'na, "Tanrı misafirimizsiniz" diyen kadının makam aracını taşlayan kişi olması CHP'lileri şoke etti.

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