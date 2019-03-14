Kılıçdaroğlu'nun Avcılar ve Şişli'de kaybettiren taktiği

Türkiye 18 gün sonra, yereldeki yöneticilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Bu seçimlerde de en çok merak edilen yerlerin başında, elbette İstanbul geliyor. Mega kentte, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı haricinde ilçe adayları da şehirde yaşayanlar tarafından ilgiyle izleniyor.

CHP YİNE KRİZLERLE ADAY BELİRLEDİ

Seçim öncesi ve sonrasında krizler yaşamaya alışan Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adaylarını belirlerken de makûs kaderine razı oldu. Öyle ki; Şişli'de tek başına büyük bir seçmen kitlesini konsolide eden Mustafa Sarıgül, Avcılar'da Handan Toprak Benli gibi isimler aday gösterilmedi.

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini GALERİ

ADAYLAR DSP'Yİ TERCİH ETTİ

2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Mustafa Sarıgül ve bir önceki seçimde Avcılar'da yüzde 44'le kazanan Handan Toprak Benli, aday gösterilmeyince DSP'ye geçti.

HDP İTTİFAKI OYLARI BÖLDÜ

'Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' şiarıyla 31 Mart 2019 seçimleri için yola çıkan HDP'yle ittifak içinde olan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürkçü-Kemalist adaylar yerine HDP'nin olumlu baktığı isimleri aday gösterince beklenen oldu.

Sarıgül, Benli gibi isimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokratik Sol Parti'ye geçti; Şişli ve Avcılar'da oylar bölündü.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal-Handan Toprak Benli

MUSTAFA SARIGÜL, ŞİŞLİ'DE FAVORİ

ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı İstanbul ilçeleri anketinin sonuçlarına göre Mustafa Sarıgül, DSP ile oyların yüzde 35,3'ünü alıyor. İlçede AK Parti yüzde 26,5 oranıyla ikinci sırada yer alırken, CHP ise yüzde 23,3 oy oranı ile en gerideki parti.

Avcılar'da da durum pek farklı sayılmaz. Bir önceki seçimde CHP'nin kazandığı ilçede, bu seçim öncesi anketlerde AK Parti yüzde 39,6 ile ilk sırada, CHP ise yüzde 30,3 oy oranıyla ikinci sırada. DSP'den aday olan Handan Toprak Benli ise yüzde 17,3 oy oranıyla 3. sırada yer alıyor.