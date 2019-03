Kılıçdaroğlu'nun başarı kıstası yok

Haftaya bugün Türkiye sandık başına gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde sonuçların ne olacağı kritik önem taşıyor.

Cumhur İttifakı büyükşehirlerde iddialı konumda ve İstanbul ile Ankara'nın kazanılamamasını başarısızlık olarak görüyor.

Ancak Millet İttifakı'nda durum net değil. 9 seçim kaybeden lider Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimlerden sonra da sonuç ne olursa olsun koltuğunu bırakmayı düşünmüyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Seçim akşamı ‘CHP başarılı oldu’ ya da ‘CHP başarısız oldu’ demeniz için nasıl bir sonuç ortaya çıkmalı?" sorusu soruldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YUVARLAK CEVAP

CHP lideri bu soruya, "31 Mart akşamı şöyle bir tablonun ortaya çıkmasını bekliyorum: Demokratik standartlarda müthiş bir geriye gidiş var. Eşit olmayan koşullarda bir yerel seçim gerçekleştiriyoruz. Toplumun üzerinde büyük baskı var. Medyanın yüzde 90-95’ini kontrol eden bir siyasal iktidar var. Buna rağmen alacağımız her belediye ve yeniden alacağımız her belediye bizim için kazanım olacaktır. Belediye başkanlarının sayısı, demokrasiyi savunan Millet İttifakı'nın alacağı her belediye, güçlü olarak çıkacağı her belediye seçimi, topluma şu mesajı verecektir: Biz bütün baskılara rağmen demokrasiden yana tercihimizi kullanıyoruz. Bu çember ne kadar büyük olursa, dünyaya vereceğimiz mesaj da o kadar güçlü olacak." yanıtını verdi.