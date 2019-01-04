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Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

İBB için AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesini seçim stratejisi olarak kullanmak isteyen MYK üyelerine Kılıçdaroğlu "Kaybederiz." yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 09:19..
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Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

CHP MYK toplantısı dün hareketli geçti. Seçim hazırlıklarında yapılacaklarla ilgili talimatlarını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'den aday olan Binali Yıldırım'ın istifa konusuna da değindi.

Bazı MYK üyeleri Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığının tanınmaması ve sürekli istifaya çağırılması fikrini önerirken bu fikre karşı çıkanlar 'Bu durumun üzerine gitmenin iktidar için bir mağduriyet algısınına yol açacağını' söyledi.

"SEÇİM KAMPANYASINI BUNUN ÜZERİNDEN YÜRÜTEMEYİZ"

CHP lideri Kemak Kılıçdaroğlu'nun MYK'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için "İstifa etmemesi doğru değil. Ama seçim kampanyasını bunun üzerinden götüremeyiz. Bunun bir anlamı yok. Biz ekonomiyi anlatacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

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