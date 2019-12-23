Kılıçdaroğlu'nun iktidarlık hayali Erdoğan'ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara kesin geçeceklerini düşünerek, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceklerini söylemişti.

"PARASINI ÖDEMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu; "Bugünden herkesi uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Özetle beyefendinin siyasi ömrü yetmeyecek. İlk seçimde gidecek.” demişti.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı, ''Daha şimdiden birileri yapamazsınız, yaptırmayız diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Onlara sakın ha bu ihalelere katılmayın katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez'' dedi.

"YA SEN ZATEN İKTİDARA GELEMEYECEKSİN Kİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; "Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki… Bu millet bu ülkede size iktidar vermez.

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"BUNLAR GEZİCİ"

Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici. Biz ise 1 günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız farkımız bu. Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye’ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü? Bunlara sorsanız Marmaray da , Yavuz Sultan Selim köprüsü de, Osmangazi köprüsü de olmazdı."