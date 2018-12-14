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Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye bıraktığı illerde delege detayı

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin yerine Muharrem İnce'nin gelmesi için kurultay isteyen delegelerin en fazla olduğu illerden kurtulmanın yolunu, "İyi Parti'ye jest" adı altında buldu.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 11:49..
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Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye bıraktığı illerde delege detayı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener arasındaki yerel seçimlerdeki il alışverişinde CHP, 8 ili İyi Parti'ye bırakıyor: Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun.

CHP KALELERİNİ NEDEN İYİ PARTİ'YE BIRAKIYOR

Bırakılan illerin, CHP'nin neredeyse kaleleri konumunda olması, tartışma konusu olmuştu. Bazı CHP'liler, bu anlaşmayı olumlu bulurken bazılarıysa, CHP'nin kuvvetli olduğu illerin İP'e geçecek olmasını skandal olarak yorumlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA "KOLTUĞU BIRAK" DİYEN DELEGELERİN İLLERİ

İyi Parti'ye verilecek olan bu illerde dikkat çeken nokta ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasını isteyen, kurultay için imza veren delegelerin en fazla olduğu iller olması.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgilerinin ardından, CHP'de kurultay seslerinin yükseldiği geçtiğimiz aylarda, Muharrem İnce için imza toplanmış, ancak kurultay yapılamamıştı.

İyi Partiye verilen 

Kocaeli'de 22 delegeden 14'ü,

Sakarya'da 14 delegeden 14'ü,

Balıkesir'de 15 delegeden 8'i,

Denizli'de 14 delegeden 13'ü,

Konya'da 27 delegeden 20'si,

Trabzon'da 11 delegeden 10'u,

Gaziantep'te 24 delegeden 17'si ve

Samsun'da 17 delegeden 14'ü kurultay için imza vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye bıraktığı illerde delege detayı

Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye bıraktığı illerde delege detayı

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