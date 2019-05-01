Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı.
KORUMA SAYISINDA ARTIŞ
Yaşanan saldırı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında da değişikliğe gidildi.
CHP'nin ilk grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, koruma kalkanıyla Meclis'e geldi. Konuşmasının ardından Meclis'ten ayrılan CHP liderini korumaları bir an olsun yalnız bırakmadı.