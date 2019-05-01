taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9582
Euro
6.6846
Altın
1279.17
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.21

Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, koruma sayısını artırdı.

AA | 01.05.2019 - 08:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı.

KORUMA SAYISINDA ARTIŞ

Yaşanan saldırı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında da değişikliğe gidildi.

CHP'nin ilk grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, koruma kalkanıyla Meclis'e geldi. Konuşmasının ardından Meclis'ten ayrılan CHP liderini korumaları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

108
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

34
Fransa'da 1 Mayıs önlemleri

Fransa'da 1 Mayıs önlemleri

17
'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

9
İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

25
Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

6
Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir