Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı genişledi

Kibariye’nin 19 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık, Bülent Burak ile dün Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi.

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Elif Elmas'tan 'Aslan' paylaşımı

Galatasaray derbisinde skoru 1-1'e getiren golü atan Elif Elmas, sarı-kırmızılı takımı tiye almaya devam ediyor. Genç futbolcu bu kez kendisi için 'Aslan terbiyecisi' benzetmesi yaptı.