Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin hedef alınması ve 33 vatan evladının şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acı haberi ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan aldı.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORLAR MIYDI"

Kılıçdaroğlu, şehit sayısının 20'ye yakın olduğunu öğrenince eliyle yüzünü kapattı ve "Vah... Vah... Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Askerimizin Suriye'de ne işi vardı? Böyle olacağını bilmiyorlar mıydı?" diye söylendi.

Konuyla ilgili detayları, o gece Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında konuk eden Saygı Öztürk yazdı.