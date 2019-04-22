CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası Rahim Doruk adlı vatandaşın evine sığınan Kılıçdaroğlu, burada belli bir süre bekledikten sonra zırhlı bir araçla genel merkezin yolunu tuttu.

O evin sahibi Doruk ise yaşananları anlattı.

Cenaze namazı sonrası evine doğru gittiğini söyleyen Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı ViDEO

İTİŞME ESNASINDA GÖRMEDİ

Birilerinin Kılıçdaroğlu’nun evine girmek istediğini söylediğini belirten Doruk, bu esnada bir itişme yaşandığını ve eve girene kadar Kılıçdaroğlu'nu görmediğini aktardı.

"BİR BARDAK SU İSTEDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma’ dediğini aktaran Doruk, “Benim evime sığınacağını rüyamda görsem inanmazdım. Kemal Bey daha sonra eşimden bir bardak su istedi, eşim de su verdi.

2 SAAT KALDI

Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık olarak 2 saat evinde misafir ettiğini dile getiren Doruk, "Daha sonra komutanlarımız ve emniyet müdürü geldi. Kemal Bey onları gördükten sonra rahatladı. Herhangi bir darp izi görmedim, yüzünde yumruk izi yoktu." diye konuştu.

TEPKİ ALIYOR

Doruk, "Hiçbir suçum olmamasına rağmen vatandaşın tepkisini alıyorum. Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak, evine geleni kovmak bizim fıtratımıza yakışmaz. Biz doğru olanı yaptık. Şehit bizim şehidimiz. Biraz daha sakinlik, anlayış, hoşgörü rica ediyorum.” dedi.