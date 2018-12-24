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Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Gezi mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir." dedi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 02:48..
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Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Gezi mesajı

Türkiye'nin yaklaşık 100 milyar dolar zarar ettiği Gezi olayları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Gezi mesajı

KILIÇDAROĞLU'NUN O İFADELERİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yorulduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir."

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