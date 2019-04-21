Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı sonrası tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek, yumruklu saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından, art arda tepkiler geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

LEVENT GÖK: KEMAL BEY İYİ

CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal Bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğukkanlı olmalıyız. Genel Başkanımız bir açıklama yapacaktır.'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri ViDEO



MUSTAFA YENEROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



ÖMER ÇELİK: ŞİDDET BİR PROTESTO YOLU DEĞİLDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet, bir hak arama ya da protesto yolu değildir." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.