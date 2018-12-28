Kılıçdaroğlu'nun verdiği 9 ilçeyi Akşener yeterli görmedi

CHP, 8 ili İyi Parti'ye bırakıyordu; Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun. Bu illere 3 il daha eklendi: Osmaniye, Nevşehir ve Isparta...

İllerde anlaşmaya yakın olan iki partiyi zorlayan konu ise ilçelerin kime bırakılacağı.

"ANKARA'DA 9 İLÇEYİ, İZMİR'DE 3 İLÇEYİ VERİRİM" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 9 ilçeyi (Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan); İzmir'de ise 3 ilçeyi (Kiraz, Torbalı ve Tire) İYİ Parti'ye bırakmayı önerdi.

AKŞENER "YETMEZ" DEDİ

Ancak bu öneriyi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeterli görmedi. Etimesgut başta olmak üzere, bazı başka ilçeler de talep edildi.

Bu nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir'in ilçelerine yönelik görüşmeler sona bırakıldı. Sürecin ocak ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.