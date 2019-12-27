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Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu.

AA & Ensonhaber | 27.12.2019 - 18:10..
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Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mart 2019'da Ordu'da yaptığı konuşmada yerli otomobil projesi üzerinden hükümeti sert bir dille eleştirmişti.

"OTOMOBİL ÜRETİYORUZ DEDİLER.."

CHP Lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede kaldı bu otomobil VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ

Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

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