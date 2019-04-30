Kilij nedir

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Tek Devlet, Tek Marka' vizyonu çerçevesinde, tüm bakanlıkları kapsayan Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğunu belirterek, bakanlığın yeni logosunu tanıttı.

Logonun en dikkat çekeni ise üzerindeki kılıç oldu.

ASYA HUNLARI'NA UZANAN BİR TARİH

Bir zamanlar savaşların kaderini belirleyen en önemli silah kılıçlardı.

MSB'nin logosunda yer alan bu Kilij adındaki kılıç da, bilinen en eski Türk silahlarından biri.

Kilij'in kökeni Asya Hunları'na kadar uzanıyor.

Bu kılıcın en önemli özelliği ortasındaki bükümü ve yalmanıyla (kılıcın uç kısmında bulunan her 2 tarafı da keskin bölgeye verilen ad) darbe ve kesme gücünün oldukça keskin olmasıdır.

AĞIR KİLİJ

Orta Asya’daki Türk kavimlerinin ürettiği ve kullandığı Ağır Kilij’in en önemli özelliğinin yalmanın bir hayli egemen ve ağır olmasıdır. Kılıç ve balta karışımı bir tasarıma sahip olan kılıç son zamanlarda çok popüler olmuştur. Popüler olmasının en büyük sebebi ise 300 Sparta filminde de kullanılmış olmasıdır.