taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0695
Euro
6.8071
Altın
1286.31
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.18

Kilis Müzesi için taşınma kararı

Kilis Müzesi'nin, tarihi Sabunhane binasına taşınması planlanıyor. Taşınma işini üstlenen firma, 2 Eylül'de müzeyi tam anlamıyla hizmete sunacak.

İHA | 27.05.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Kilis Müzesi için taşınma kararı

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerin, eylül ayında yeni yerinde teşhir edileceğini ifade etti.

2 EYLÜL'DE GERİ TESLİM EDİLECEK

Tarihi eserlerin tarihi sabunhane binasında gezilebileceğini vurgulayan Kara, "Geleneksel Kilis mimarisinin en iyi örneklerinden birisi olan Tarihi Sabunhane Binası, Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2017 tarihinde yapılan ihale ile Kilis Müze Müdürlüğü olarak Teşhir ve Tanzimi yapılmak üzere yetkili firmaya teslim edildi. Çalışmalar tamamlanmasına müteakip 2 Eylül 2019 tarihinde ilgili firma tarafından geri teslimi yapılacak. Sabunhane binası mevcut haliyle müzenin eserlerinin teşhir ve tanzimi için planlanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından 2017- 2018 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan dört adet mozaik de Tarihi Sabunhane Binasında sergilenecektir.” diye konuştu.

Kilis Müzesi için taşınma kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

35
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

201
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

92
İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

60
Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

10
Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

13
Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir