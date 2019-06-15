taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinin duvarına sıkışan martının imdadına, itfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 15.06.2019 - 22:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İtfaiye ekipleri Beyoğlu Taksim’de sıkışan bir martının yardımına koştu.

Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinde bir martının duvar arasına sıkışarak mahsur kaldığını gören görevliler martıyı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, merdiven yardımıyla martıyı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan martı, tekrar sokağa bırakıldı.

Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

815
Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile girdi

Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile girdi

818
Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

125
Canan Kaftancıoğlu fotomontajlı fotoğrafı paylaştı

Canan Kaftancıoğlu fotomontajlı fotoğrafı paylaştı

481
Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

193
2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

92
Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti

Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir