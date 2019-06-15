Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Gelecek sene yeni başkanını seçecek olan ABD'de Trump, kendisinin seçilmemesi halinde "ABD ekonomisi çöker" dedi.

Çaya düşen kuzenini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi.

İki grup arasında çıkan satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı

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U20 Dünya Kupası şampiyonu Ukrayna

Ukrayna, U20 Dünya Kupası final maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.