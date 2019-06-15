Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri Beyoğlu Taksim’de sıkışan bir martının yardımına koştu.
Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinde bir martının duvar arasına sıkışarak mahsur kaldığını gören görevliler martıyı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, merdiven yardımıyla martıyı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan martı, tekrar sokağa bırakıldı.