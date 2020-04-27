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Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

AA |
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Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi

Kilis'te yaşayan 74 yaşındaki Sevim Bakırcıoğlu, İstanbul'daki yakınlarının yanından döndükten sonra birlikte yolculuk yaptığı akrabalarının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu sağlık ekiplerince 29 Mart'ta evinden alınarak rutin kontrole tabi tutuldu.

Devlet Hastanesi'ndeki koronavirüs testi pozitif çıkan Sevim Bakırcıoğlu, tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ YENDİ

Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Bakırcıoğlu, 27 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.

Hastaneden yatalak olduğu için sedyeyle uğurlanan Bakırcıoğlu, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, özellikle gençlerden dikkatli olmalarını istedi.

Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi ViDEO

"YAKLAŞIK 15 GÜN ENTÜBE OLARAK DEVAM ETTİ"

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Bakırcıoğlu'nun süreci için, "Kısa bir süre sonra yoğun bakıma alındı daha sonra hastamız entübe oldu. Yaklaşık 15 gün entübe olarak devam etti ve sonrasında yoğun bakımdan servise aldık. Çok şükür ki bu yaşam mücadelesini kazandı. Hastamız yatalak ve 74 yaşında olduğu için kendisini sedyede uğurladık. Bundan sonra 14 gün evde izole olarak kalacak, karantinada sağlık ekiplerimiz onları günlük olarak ziyaret edecekler." dedi.

Bakırcıoğlu'nun tedavisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şekeroğlu, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Bakırcıoğlu'nun damadı Mehmet Ali Eruçan da kayınvalidesinin yaklaşık bir aydır verdiği mücadeleyi kazanmasının sevincini yaşadığını belirtti.

Tedavinin neredeyse 20 gününün yoğun bakımda geçtiğini hatırlatan Eruçan, "Bütün sağlık personelimize çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi mutluyuz, iyiyiz, inşallah daha da iyi olacağız. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." dedi.

Kilis'te 74 yaşındaki yatalak hasta koronavirüsü yendi


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