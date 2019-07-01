Kilis'te Arapça tabelalar değiştirildi

Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesi uygulamasına ilk olarak Kilis’te başlandı.

Bu kapsamda Kilis’teki Suriyeli kanaat önderleri ve esnaf temsilcileriyle toplantı yapıldı.

Toplantıda her tabelanın yüzde 75’lik bölümünde Türkçe, yüzde 25’lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırılarak Suriyeli esnafa duyuruldu.

531 Arapça tabela Türkçesiyle değiştirildi VİDEO

Bu kapsamda bugüne kadar 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi.

“ALTI AYA KADAR ARAPÇA TABELALARIN TAMAMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceklerini söylemişti.

TÜRKÇE STANDARDI TÜM ÜLKEDE UYGULANACAK

Kilis’te başlatılan uygulamanın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay içinde ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar yerini Türkçe yazılı tabelalara bırakacak. İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek.