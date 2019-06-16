Kilis'te canlı bomba yeleği bulundu

1 Maurizio Sarri Juventus'ta Allegri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına Maurizio Sarri'nin getirildiğini açıkladı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşuyor.

3 Uzman çavuş ve eşi evde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

4 Beşiktaş Azubuike'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcu için Pyramids kulübüne 1 milyon 250 bin euro ödenecek.

5 Bursalı çiftçinin yılanla oyunu Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanını sosyal medyada yayınlayabilmek için defalarca eline alıp oynaması, hayvanı rahatsız etti.

6 Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı Kemerburgaz’da Big Boyz Festivali’nde off road aracı kontrolden çıktı.