taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7312
Euro
6.3151
Altın
1513.79
Borsa
100236.7
Gram Altın
278.521
Bitcoin
57309.06

Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

Kilis’te 9 aylık geçici iş için geceden sıraya giren işsizler, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA | 23.09.2019 - 09:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

Kilis’te 9 aylık iş için onlarca kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda temizlik görevlisi ile özel güvenlik için 9 ay çalışacak 275 işçi alınacağının açıklanması üzerine vatandaşlar geceden vatandaşlar sıraya girdi.

200 TEMİZLİK İŞÇİSİ, 75 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Mesai başlaması ile birlikte işlemlerini yaptıran vatandaşların yoğunluğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde devam ederken; 200 kişinin temizlik elemanı, 75 kişinin de özel güvenlik görevlisi olarak alınacağı öğrenildi.

Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

10 BİN BAŞVURU BEKLENİYOR

Müracaat etmek isteyenlerin 28 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları istenirken, 10 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor. Kura ile belirlenecek işçilerin 15 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında çalıştırılmalarının planlandığı öğrenildi.

Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

İŞKUR'un sitesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) ile ilgili bilgiler;

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası,
yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27 Eylül 2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin, sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

19
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

96
İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

79
Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

39
Fatih Terim locada çıldırdı

Fatih Terim locada çıldırdı

51
Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir