Kilis'te komşu kavgası: 1 ölü

Kilis’te Fevzi Çakmak Mahallesi Berksözlü Sokak'ta, iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavga çıktı.

1 ÖLÜ 8 YARALI

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 31 yaşındaki İsa Çimen ile babası M.Ç. silahla, 7 kişi darp ve sopayla yaralandı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaralıdan İsa Çimen, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.