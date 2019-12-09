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Kilis'te komşu kavgası: 1 ölü

Silah ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 2'si silahla olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İHA | 09.12.2019 - 10:26..
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Kilis’te Fevzi Çakmak Mahallesi Berksözlü Sokak'ta, iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavga çıktı.

1 ÖLÜ 8 YARALI

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 31 yaşındaki İsa Çimen ile babası M.Ç. silahla, 7 kişi darp ve sopayla yaralandı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaralıdan İsa Çimen, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kilis'te komşu kavgası: 1 ölü

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