Kilis'te sobalı evlere karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Soba ile Isınan Hanelere Karbonmonoksit Dedektörü Dağıtımı Projesi” kapsamında, karbonmonoksit dedektörü dağıtılmaya başlandı.

YALNIZ YAŞLILAR ÖNCELİKLİ

Soba zehirlenmelerini ve olası can kayıplarını önlemek amacıyla Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlar öncelikli olmak üzere, ilçe merkezi ve köylerdeki hanelere karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı.

Ayrıca proje kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından, soba zehirlenmelerini önlemeye yönelik yapılması gerekenler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.