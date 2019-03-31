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Kilis'te terör örgütüne ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya gönderilmek üzere 473 kilo patlayıcı ve beraberindeki mühimmatlar, Kilis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 31.03.2019 - 17:30..
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'deki PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğunu belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, Suriye'ye gönderilmesi planlanan mühimmatın bulunduğu kamyonlar arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi, gözaltına alınırken, kamyonlarda ise cephanelik ele geçirildi.

Kilis'te terör örgütüne ağır darbe

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kamyonlarda yapılan aramalarda; 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.

Kilis'te terör örgütüne ağır darbe

Patlayıcı, silah ve mühimmata el koyan jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürdürülüyor.

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