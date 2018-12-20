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Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı Prakash: Tövbe ettim

Kilis'te yakalanarak tutuklanan, ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ'lı terörist, mahkemede "DEAŞ'tan ayrıldım, tövbe ettim" dedi.

DHA | 20.12.2018 - 17:19..
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Kilis'in İnanlı köyü Suriye sınır hattından, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken, 24 Ekim 2016 tarihinde sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralyalı Neil Christopher Prakash, tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, video konferans sistemi ile katıldı.

"TÖVBE ETTİM"

Prakash, mahkemede yaptığı Türkçe savunmada, "Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben DEAŞ'tan ayrılmış biriyim, DEAŞ’la hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar tutuklu olduğumu anlayamadım" dedi.

Mahkeme heyeti, Prakash’ın Türkiye’ye girmeye çalışırken yanında yakalanan Rumana Bibi ile Fadxiya Ahmed’in adreslerinin tespit edilmesi ve sınır dışı edilip edilmediği bilgisi için Emniyet Müdürlüğü'ne ve Göç İdaresi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Prakash’ın avukatı Reşat Devran ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Duruşmadan önce size söylemiştim, iki tanıdığın dinlenmesi için yazı yazılmıştı. Dosyaya gelmesi gereken evraklar var, onlar gelmemişti. Bu nedenle duruşma 20 Şubat 2019 tarihine ertelendi.  Bu tarihe kadar istenilen evraklar gelirse, tanıklar da bulunup dinlenirse, 20 Şubat veya bir sonraki duruşmada karar çıkma ihtimali yüksek. Biz tutukluluğunun devamına karar verildi. Biz yine tutukluluğunun kaldırılması için itiraz edeceğiz" diye konuştu.



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