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Kilis’teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kilis-Hatay yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

DHA | 29.11.2019 - 20:34..
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Kilis- Hatay yolunun 7'nci kilometresinde F.B. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, T.Y.'nin kullandığı  otomobille çarpıştı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada, iki otomobilde hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobillerdeki Z.B. ile T.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden açıldı.

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı -1

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı -2

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı -3

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı -4

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