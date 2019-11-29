Londra Köprüsü’nde silah sesleri paniğe neden oldu

1 Kilis’teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kilis-Hatay yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

2 İmamoğlu: Kanal İstanbul bu şehre ihanettir Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un şehre ihanet olduğunu ve bu işin sonunun referanduma kadar gidebileceğini söyledi.

3 Van'da teröristlere ait 2 ton amonyum nitrat ele geçirild Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

4 İstanbul'da metro inşaatında göçük meydana geldi İstanbul Başakşehir'de metfo inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

5 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

6 Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı Cibuti ile ilişkilerimiz gıptayla bakılacak düzeyde diyen TBMM Başkanı Şentop, ülkede Türkiye tarafından yapılan caminin açılışını yaptı.