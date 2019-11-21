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Kilitli kaldığı evde düşüp yaralanan çocuk kurtarıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evlerinde kilitli kalan çocuk, düşüp kendini yaraladı. Yaralı çocuk komşuları tarafından kurtarıldı.

AA | 21.11.2019 - 21:08..
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Kocasinan ilçesinde, Yeni Mahalle'de bulunan tek katlı evde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G, kapıyı kilitleyerek, dışarı çıktı.

Çocuklardan 2 yaşındaki M.A.G, evde oynadığı sırada üzerine çıktığı elbise dolabından düşerek, başından yaralandı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Kendini yaralayan çocuğun ağlama sesisni duyan mahalle sakinleri, kilitli olan kapıyı açamayınca, kırarak içeri girdi.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİLER

Mahallede esnaflık yapan Uğur Erdoğan, iş yerinin karşısında bulunan evden çocuğun sesini duyduğunu, çocukların da bu sırada pencereden yardım istediğini belirtti.

Erdoğan, "Çocuklardan biri, 'kardeşimin kafası yarıldı' dedi. Hemen ambulansı aradım. Ön kapı çelik olduğu için mahalle gençleriyle evin arka tarafından bulunan ahşap kapıyı kırarak, içeri girdik. Çocukları dışarı çıkardık. Ambulans geldi, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı." diye konuştu.

POLİS BABAYI ARIYOR

Polis ekipleri, eve dönmeyen baba M.G'ye ulaşmaya çalışıyor.

Kilitli kaldığı evde düşüp yaralanan çocuk kurtarıldı

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