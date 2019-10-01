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Kilo veren tip 2 diyabetlilerin iyileşme oranı artıyor

Teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilo veren tip 2 diyabet hastalarının, iyileşme yolunda önemli bir adım attığı bildirildi.

AA | 01.10.2019 - 03:37..
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Daily Mail'in haberine göre, Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma, teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme şanslarının iki katına çıktığını gösterdi.

KİLO VEREN HASTALARIN 3'TE BİRİ İYİLEŞTİ

Araştırma çerçevesinde, yaşları 40 ila 69 olan ve yeni Tip 2 diyabet teşhisi konulan 867 kişi takip edildi ve 5 yıllık süreçte 257'sinin iyileşme sürecine girdiği gözlendi.

Kilo veren tip 2 diyabetlilerin iyileşme oranı artıyor

İYİLEŞME OLASILIĞI 2 KAT FAZLA

Uzmanlar, ilk 5 yıllık süreçte kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme olasılıklarının aynı kiloda kalanlardan 2 kat fazla olduğunu tespit etti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 2014 yılı itibarıyla diyabet hastalarının sayısı 422 milyon.

Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor.

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