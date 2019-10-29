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Kilogram başına 15 TL tazminat ödenecek

'Drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'turunçgil uzun antenli böcek' ile mücadelede fındık üreticilerine, tazminat verme kararı alındı.

AA | 29.10.2019 - 09:34..
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24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararı ile 'drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'turunçgil uzun antenli böceği' ile mücadele çalışması başlatıldı.

KİLOGRAM BAŞINA 15 TL ÖDEME

'Turunçgil uzun antenli böceği' ile bulaşık alanlarda mücadele için söküm yapan üreticilere, 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden, kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak.

Kilogram başına 15 TL tazminat ödenecek

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Anavatanı Uzak Doğu olan 'drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'turunçgil uzun antenli böcek' ile mücadelede, Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı karaname şöyle:

"24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararına istinaden; karantina zararlısı olan ve ilçemiz Esiroğlu, Bahçekaya, Öğütlü ve Günay Mahallelerinde fındık bahçelerinde zarar yapan turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır."

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