Kilosu 40 lira olan Osmanlı çileği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetişen padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı çileği, pazara inmeden fiyatı 40 TL’den alıcı buluyor.

Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı çileğinin üretiminin artırılması için Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından desteklenen proje ile oluşturulan bahçede bu yılın ilk meyvesi toplanmaya başlandı.

OSMANLI ÇİLEĞİ ALTIN DEĞERİNDE

Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Erdemir emeklisi Şaban Çetinkaya, müşteri bulmakta zorlanmadıklarını belirterek, Osmanlı Çileği’nin bahçeden direk satın alındığını ifade etti.

Çetinkaya; "Zaten yıllardır Osmanlı çileğinin yaygınlaştırılmasına ben inanıyorum. Osmanlı çileği halk arasında biliyorsunuz ‘Krallar Yiyeceği’ olarak adlandırılır çok lezzetli olduğu için. Ama biz Osmanlı çileğini halkın yiyeceği kadar üretime çıkaracağız, Ereğli’de bunu tekrar sağlayacağız. Osmanlı çileğine talep çok fazla, ürün az olduğu için fiyatlar haliyle yüksek. Pazara inmiyor, indiğinde halkımızın alabileceği seviyede değil. Kilosu 30- 40 TL arasında değişiyor. Standart bir fiyat yok." dedi.

KALİTE İÇİN FRİGO FİDE ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Bu yıl ilk defa frigo denilen farklı yetiştirilme metodu olan, kokusu, aroması ve rengi aynı olmasına karşın daha iri meyve veren Osmanlı çileği fidesi yetiştirdiklerini ve başarı elde ettiklerini anlatan Çetinkaya, bu sayede hem yazın hem kışın dikim yapılabileceğini vurguladı. Çetinkaya konuşmasında şu bilgilere yer verdi; "Biz bu yıl ilk defa frigo fideyi ürettik. Fideyi bulunduğu ortamdan söküyoruz zamanı geldiğinde kasım veya aralık ayında. Soğuk hava deposuna koyuyoruz, orada 8 ay gibi bir sürede beklettikten sonra yaz dikimi yapabiliyoruz. Yazın dikilen bu fideler daha kaliteli ve daha erken meyve verebiliyor. Şu anda bulunduğumuz alanda bizim geçen sene ağustos ayının sonunda eylül ayının başında diktiğimiz fidelerin meyveleri var. Meyveler hem daha iri, kaliteli, daha da leziz. Böyle kaliteli bir gelişimle oluyor."