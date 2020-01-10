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Kilyos'ta balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

DHA | 10.01.2020 - 20:40..
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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmıştı.

Çarpışma sonrası Türk bayraklı geminin batması sonucu, gemide bulunan 6 vatandaştan 3'ü sabah saatlerinde kurtarıldı.

Kaybolan balıkçıların su altında aranmasına gün içerisinde devam edildi.

Kilyos'ta balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

ARAMALARA ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği, 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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