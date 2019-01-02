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Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

Yeni yıl dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yapan Kim Jongi ABD'ye mesaj yolladı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 02:25..
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Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl vesilesiyle televizyondan ulusa yaptığı hitapta, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ortak amaçlarına ulaşmak için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak Kuzey Kore lideri, yakınlaşma için attığı adımlara karşılık alamamasına atıfla uyarılarını da eksik etmedi.

Trump'tan hazirandaki zirveden beri yeniden görüşmeye yönelik somut adım gelmezken, Kim, Kuzey Kore'ye yönelik Amerikan yaptırımları ve diğer baskı unsurlarının devamı halinde alternatif bir yola sapabileceğine dikkat çekti.

İLK KEZ K.KORE SİLAH ÜRETMEYECEK DEDİ

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik 'kesin iradesini ve kararlılığını' dile getiren Kim, ilk kez 'Kuzey Kore'nin artık nükleer silah üretmeyeceğini' ifade ederek şunları söyledi:

ABD, etkin ve önleyici çabalarımıza güvenilir adımlarla benzer şekilde karşılık verirse Kuzey Kore-ABD ilişkileri somut ve yenilikçi önlemler alma sürecinde mükemmel ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir."

"YENİ BİR YOL ARAŞTIRMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Bununla ilgili diplomatik sürecin hızlanması için Washington'ın mütekabiliyet adımları atması çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri, karşılık gelmemesi, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı olarak bazı şeyler dayatması ve yaptırımlarla baskı politikasını değiştirmemesi halinde yeni bir yol araştırmak zorunda kalacaklarını belirtti:
"Herhangi bir zamanda, ABD Başkanı ile yeniden oturup görüşmeye her zaman hazırım ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç elde etmek için çaba göstereceğim. Lakin, ABD'nin sözlerini tutmaması, sabrımızı yanlış değerlendirmesi, tek taraflı taleplerde bulunmayı sürdürmesi, yaptırımlar ve baskılar konusunda ısrar etmesi halinde kendimize de yeni bir yol seçmekten başka seçeneğimiz kalmayacak."

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