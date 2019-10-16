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Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

Kuzey Kore lideri, kutsal dağ sayılan Paektu Dağı'nda karlar üzerinde ata bindi.

REUTERS | 16.10.2019 - 12:03..
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Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong- Un, kutsal dağ olan Paektu Dağı'na çıktı.

Dağda karlar üzerinde ata binen lider, bol bol fotoğraf çektirdi.

ATA BİNİP DAĞA ÇIKMASI BÜYÜK OPERASYON HABERCİSİ

Uzmanlar, Kuzey Kore liderinin önemli kararlar öncesinde bu dağa çıktığına dikkat çekti. Kaynaklar, Kim'in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.

Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

KUTSAL DAĞ BABASININ DOĞDUĞU YER

Dağ, ülkenin kimliğinde özel bir yere sahip ve aynı zamanda Kim Jong-Un'un babasının doğum yeri olarak biliniyor. Kim Jong-Un'un, burayı son ziyaretinden sonra Güney Kore ile barış görüşmelerine başlaması da bu yorumları güçlendirdi.

Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

Kim Jong-Un kutsal dağda at üzerinde poz verdi

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