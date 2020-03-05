Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı

Kuzey Kore'nin propaganda işleri sorumlusu Kim Yo Jong'un ilk kez bir resmi açıklaması devlet medyasında yayımlandı.

GÜNEY KORE İÇİN "HAVLAYAN KORKAK İT" DEDİ

Kuzey Kore'nin roket de denediği gerçek cephaneli tatbikatına sert tepki gösteren Güney Kore'yi hedef alan Kim'in kız kardeşinin, Güney Kore devlet başkanlığı makamı Mavi Ev'e çıkışırken 'havlayan korkak it' gibi ifadeler araya sıkıştırdığı ileri sürüldü.

"ABD İLE HER TÜRLÜ İĞRENÇ EYLEME KATILIYORLAR"

Kim Yo Jong, açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla Güney tarafı (ABD ile) ortak tatbikatlara bayılıyor ve (ABD'den) ultra-modern askeri donanım satın almak gibi her türlü iğrenç eylemle meşgul."

"Kendileri askeri açıdan hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor, ama bizden askeri tatbikatlardan vazgeçmemizi bekliyorlar. Böyle gangster tarzı savları öne sürenlerin normal düşünüş tarzı olamaz."

"TÜM SÖZLERİ VE İCRAATLARI EBLEHÇE"

Mavi Ev için 'ateşten korkan yanmış bir çocuk' benzetmesi yapan Kim Yo Jong, "Tüm sözleri ve icraatları nasıl böyle eksiksiz şekilde en ince ayrıntısına dek eblehçe olabilir" sorusunu yöneltti.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINA GÖNDERME

Ancak kendisinin ağabeyi olmaksızın da birçok kez görüştüğü Güney Kore'nin Devlet Başkanı Moon Jae-in'in adını anmayan Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, "Güney tarafının tepkisinin, bu kadar esef ve hayal kırıklığı sebebiyken, Devlet Başkanı'nın doğrudan açıklamaması olmaması, bir nebze teselli verici" dedi.

'AĞABEYİNİN ASİSTANI' OLMANIN ÖTESİNE GEÇTİ

İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Direktörü Birinci Yardımcısı titrini kullanan, aynı zamanda Politbüro'nun yedek üyesi ve parlamento milletvekili olan Kim Yo Jong’un ilk kez resmi açıklamasının yayınlanması, uzmanlarca yorumlandı.

Güney Kore'nin Sejong Enstitütüsü'nden Cheong Seong-Chang, bunu, 'Kim Yo Jong'un statü ve nüfuzunun ağabeyinin kamuoyu önündeki asistanı rolünün ötesine geçerek görüşlerini dışa vurma düzeyine yükselmesi' olarak değerlendirdi.

Güney Kore'nin kısa menzilli füzeler de denediği tatbikatını, salı günü Kim'in de katılımıyla Kuzey Kore'nin tatbikatı izlemişti.

TRUMP İLE YAPILAN ZİRVEYE DE KATILMIŞTI

30'lu yaşların başında olduğu sanılan Kim Yo Jong, ağabeyi olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'la zirvesi ve bölgesel liderlerle görüşmeleri gibi önemli faaliyetlerinde boy göstermesiyle tanındı.