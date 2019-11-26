taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7545
Euro
6.3396
Altın
1454.06
Borsa
105980.49
Gram Altın
268.918
Bitcoin
40695.35

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Geçtiğimiz haziran ayında ABD Başkanı Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden reality show yıldızı Kim Kardashian, bundan böyle çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Dünyaca ünlü ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, bugünlerde “yeni hayatına” dair kararlarıyla gündemde.

Yıllardır fiziğiyle uluslararası magazin gündemini meşgul eden ve geniş kalçalarıyla "fenomen" olan Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

TRUMP'TAN VETO YEDİ

Geçtiğimiz haziran ayında, yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray’a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kardashian’ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump’ın önerileri etkili oldu.

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

"ÖLENE KADAR ÇIPLAK POZ VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump’ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım” sözleriyle oldukça ses getirmişti.

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

454
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

238
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

171
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert cevap

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir