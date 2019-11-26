Kim Kardashian bundan sonra soyunmayacak

Dünyaca ünlü ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, bugünlerde “yeni hayatına” dair kararlarıyla gündemde.

Yıllardır fiziğiyle uluslararası magazin gündemini meşgul eden ve geniş kalçalarıyla "fenomen" olan Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

TRUMP'TAN VETO YEDİ

Geçtiğimiz haziran ayında, yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray’a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kardashian’ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump’ın önerileri etkili oldu.

"ÖLENE KADAR ÇIPLAK POZ VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump’ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım” sözleriyle oldukça ses getirmişti.