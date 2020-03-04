Kim Kardashian: Çocuklarıma rol model olmak istiyorum

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, dört siyahi çocuğun annesi olmanın, hukuk dalında bir kariyere dahil olmasına sebep olduğunu söyledi.

Kardashian, özellikle eşi Kanye West ile adalet sisteminin farklı etnik kökenlere sahip insanlara karşı ayrımcılık yapan bir hukuk sistemine, farklı bir gözle bakmasını sağladığını dile getirdi.

"SİYAHİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUM"

Kardashian, konu hakkında şu şekilde konuştu: "Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum. Bu toplumda dört siyahi çocuk yetiştiriyorum ve sistemimiz siyah ve kahverengi insanlara karşı çok ayrımcı. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Davaları yakından incelemeye başlayana kadar sistem hakkında pek bir şey bilmiyordum ve ne kadar fazla şeyin yanlış olduğunu öğrendiğimde, gerçekten duramadım."

3 AYDA 17 TUTUKLUNUN BIRAKILMASINI SAĞLADI

Kim Kardashian ve Kanye West'in; Nort, Saint, Chicago ve Psalm adından 4 çocuğu bulunuyor. Kardashian, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, yasal yollarla 3 ayda 17 tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.