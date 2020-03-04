taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1365
Euro
6.8398
Altın
1641.44
Borsa
111207.27
Gram Altın
324.074
Bitcoin
54231.82

Kim Kardashian: Çocuklarıma rol model olmak istiyorum

Kim Kardashian, dört siyahi çocuğun annesi olmanın ve adaletsiz sistemin, kendisini bu alanda çalışma yapmaya ittiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, dört siyahi çocuğun annesi olmanın, hukuk dalında bir kariyere dahil olmasına sebep olduğunu söyledi.

Kardashian, özellikle eşi Kanye West ile adalet sisteminin farklı etnik kökenlere sahip insanlara karşı ayrımcılık yapan bir hukuk sistemine, farklı bir gözle bakmasını sağladığını dile getirdi.

Kim Kardashian: Çocuklarıma rol model olmak istiyorum

"SİYAHİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUM"

Kardashian, konu hakkında şu şekilde konuştu: "Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum. Bu toplumda dört siyahi çocuk yetiştiriyorum ve sistemimiz siyah ve kahverengi insanlara karşı çok ayrımcı. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Davaları yakından incelemeye başlayana kadar sistem hakkında pek bir şey bilmiyordum ve ne kadar fazla şeyin yanlış olduğunu öğrendiğimde, gerçekten duramadım."

3 AYDA 17 TUTUKLUNUN BIRAKILMASINI SAĞLADI

Kim Kardashian ve Kanye West'in; Nort, Saint, Chicago ve Psalm adından 4 çocuğu bulunuyor. Kardashian, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, yasal yollarla 3 ayda 17 tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
Banka kredi kartı borcunu ödemeyen Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz zor durumda.
Yasemin Allen'ın boa yılanı
Oyuncu Yasemin Allen, Kraliyet pitonu cinsi sarı bir yılana kardeş aldı.
Ezgi Sertel: Bizim 40'ımız çıktı
Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu, ikizlerini ocak ayının son günlerinde kucaklarına almıştı.
Murat Boz - Deren Talu yakınlaşması
Aslı Enver'i çabuk unutan Murat Boz, yeni bir aşka yelken açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
159
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
51
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
27
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
26
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
66
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
38
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir