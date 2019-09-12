Kim Kardashian dakikalar içinde 2 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, SKIMS adını verdiği vücut şekillendirici korse koleksiyonunu satışa çıkardı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 2 MİLYON DOLAR KAZANDI

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, yeni çıkardığı koleksiyonuyla dakikalar içinde 2 milyon dolarlık gelir elde etti.

SATIŞ HIZIYLA REKOR KIRDI

Daha önce Kimono adını verdiği için geleneksel Japon kıyafetleri ile Uzak Doğu kültürüne karşı saygısızlıkla suçlanan ve bu nedenle koleksiyonunun adını değiştiren Kardashian, yeni ürünlerinin satış hızıyla kendi rekorunu kırdı.

BİR YILLIK GELİRİN YÜZDE 50'Sİ 1 GÜNDE SAĞLANDI

Daha önce ürettiği Spanx adındaki ürünlerin 12 ayda, 4 milyon dolarlık satış getirisi olmuştu. Ancak bu defa, bir yıllık gelirin yüzde 50’si sadece bir günde sağlandı.