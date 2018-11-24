taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

Kim Kardashian evi için özel itfaiye tuttu

ABD’li ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, Kaliforniya eyaletinde bulunan evini yangından, özel itfaiye ekibi tutarak kurtadı.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 13:59..
  1. Haberler
  2. Magazin

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve 84 kişinin ölümüne neden olan orman yangınının yankıları sürüyor. Dev yangınla mücadelede evini tahliye etmek zorunda kalan isimlerden biri olan Kim Kardashian'ın, mülkünü, özel itfaiye ekibi tutarak kurtardığı ortaya çıktı.

MALİKANEYE ÖZEL İTFAİYE EKİBİ

Malibu sahiline kadar ilerleyen ve 13 bin 500 evin kül olmasına neden olan yangında, reality şov yıldızı Kim Kardashian da tahliye emri verilen 250 bin kişiden biriydi. 38 yaşındaki magazin yıldızı, yangından evi zarar görmeyenler şanslı isimler arasında gösteriliyordu. Ancak gerçeğin farklı olduğu belirlendi.

Buna göre Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, 60 milyon dolar değerindeki lüks malikânelerini, özel itfaiye ekipleri tutarak kurtardı.

Kim Kardashian evi için özel itfaiye tuttu

"ONLARCA KİŞİNİ HAYATINI KURTARDIK"

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in programına konuk olan Kim Kardashian, eleştiriler için, "İnsanlar yanılıyor. Biz sadece kendi evimizi kurtarmadık. Evimiz mahallenin tam köşesinde. Yani alevler bizim eve sıçrasaydı, bu bütün mahallenin sonu olurdu. Dolayısıyla onlarca kişinin de hem hayatını hem de evlerini kurtardık." dedi.

Kim Kardashian evi için özel itfaiye tuttu

Kim Kardashian ayrıca eşi Kanye West ile yangından etkilenen ailelere 500 bin dolara yakın para yardımında da bulunduklarını açıkladı. Evini terk etmek zorunda kalan 38 yaşındaki Kardashian aynı gün sosyal medya hesabından yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etmişti.

Kim Kardashian evi için özel itfaiye tuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

259
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

227
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

79
AK Parti'de aday heyecanı

AK Parti'de aday heyecanı

152
MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

429
FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçıranlara operasyon

FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçıranlara operasyon

16
Sisi, dinde yenilikler istedi

Sisi, dinde yenilikler istedi

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir