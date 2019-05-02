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Kim Kardashian fal bakırtırdı

Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı programın yeni bölümlerinin çekimi için Bali'deki bir falcıya gitti.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 08:46..
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Neredeyse bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ve bu sayede hem şöhret hem servet kazanan 38 yaşındaki Kim Kardashian, şimdi de el falı baktırdı ve duydukları karşısında kelimenin tam anlamıyla donup kaldı.

Kim Kardashian fal bakırtırdı

ÖLMÜŞLERLE İLETİŞİM KURDU

Kim Kardashian'ın el falına bakan kör medyum, ona dünyaya gelecek olan yeni bebeğiyle ilgili bilinmeyenleri söyledi. Seans sırasında Kim Kardashian'a "Ölmüş akrabalarında iletişim kurduğunu" söyleyerek "Bunların arasında baban ve büyükannen de var" dedi.

Daha sonra öngörülerine devam eden medyum, Kim Kardashian ve Kanye West'in yakında bir erkek bebek sahibi olacaklarını da söyledi.

"BABANIN REENKARNESİ OLACAK"

Sözlerini de "Bu yeni dünyaya gelecek bebek, baban Robert Kardashian'ın reenkarnesi olacak" diye konuştu. Kardashian bu sözler üzerine duygulandı ve bir süre sessiz kaldı.

Kim Kardashian taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelecek olan dördüncü bebeği için düzenlediği partide konuklarından isim önerileri de istemişti. Bu isimler arasında da Robert'ın açık ara önde gittiği belirtildi.

Kardashian'ın diğer çocukları ise North, Saint ve Chicago gibi çok yaygın kullanılmayan isimler taşıyor.

Kim Kardashian fal bakırtırdı

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