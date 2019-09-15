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Kim Kardashian korsesini çıkarırken altını ıslattı

Yeni bir korse markasını piyasaya süren ve dakikalar içinde 2 milyon dolar gelir elde eden Kim Kardashian'dan ilginç bir itiraf geldi.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 20:40..
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Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian Amerika'da yayınlanan, Jimmy Fallon'nun sunduğu The Tonight Show programında, giydiği korselerden dolayı tuvalete giderken korseyi çıkarmaya çalışırken altına kaçırdığını söyledi.

KORSELERE FERMUAR DİKECEK

Kardashian, bu durumun ne kadar zor olduğu için, kendisine ait olan markasının üretimlerini bundan böyle, kadınlar için korselerine fermuar dikeceğini söyledi.

ÖDÜL GECESİNDE ÜZERİNİ KİRLETTİ

Özellikle ödül töreni gibi gecelerde üzerini kirlettiğini söyleyen Kardashian, bu durumun kadınlar için ne kadar zor olduğunu ve gecelerini mahvettiğin bildiği için kendi markasına ait korselerin fermuar ile üretmeyi düşündüğünü söyledi.

2 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Ünlü yıldız 10 Eylül'de piyasaya sürülen korselerden dakikalar içinde 2 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Kim Kardashian korsesini çıkarırken altını ıslattı

Kim Kardashian korsesini çıkarırken altını ıslattı

Kim Kardashian korsesini çıkarırken altını ıslattı

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