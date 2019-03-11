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Kim Kardashian'ın kızının stil danışmanı var

Ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, 5 yaşına giren kızı North'a özel stil danışmanı tuttu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 17:33..
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Kim Kardashian ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, geçen ay ünlü bir dergi için poz verdi. Derginin kapağı olan küçük kıza makyaj yapılması ve yaşından büyük giydirilmesi tepkilere neden oldu.

Kim Kardashian'ın kızının stil danışmanı var

NORTH'A STİL DANIŞMANI TUTTU

Bu gelişmelerin ardından North podyuma da çıkarak tüm gözleri üzerine çevirdi. Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen anne Kardashian, kızı North'a şimdi de özel stil danışmanı tuttu. Ünlüleri giydiren moda tasarımcısı Simone Harouche, her gün North'u giydiriyor.

Kim Kardashian'ın kızının stil danışmanı var

KIZININ SEÇİMİ

Dolaplarını düzenliyor ve gün gün ne giyeceğine karar veriyor. Kardashian, verdiği bir röportajda kızının daima moda ve makyaja ilgisi olduğunu ve bunun kendi seçimi olduğunu söyledi.

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