Kim Kardashian'ın korumaları annesini dövdü

Eşi Burcu Kıratlı'dan ani bir şekilde boşanan Sinan Akçıl, ayrılıktan sonra ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı teşkilata “Diyarbakır annelerini derdi olanlar ziyaret etsin. Eylemi AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin” uyarısında bulundu.

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Macron'dan Sarı Yelekliler açıklaması

Macron, 10 aydır devam eden Sarı Yelekler krizinin kendisi için "çok iyi" olduğunu ifade etti.