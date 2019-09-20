taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7175
Euro
6.3253
Altın
1504.19
Borsa
100338.77
Gram Altın
276.444
Bitcoin
58454.31

Kim Kardashian'ın korumaları annesini dövdü

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner, Kim Kardashian'ın korumaları tarafından darp edildi.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 07:30..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, kızı çekimdeyken evine gitti. Kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Kris Jenner boynundan yaralanarak hastanelik oldu.

Kim Kardashian'ın korumaları annesini dövdü

"KORUMLARIN ANNEMİ DÖVDÜ"

Olayı duyan Khloe, hemen Kim’i arayarak, “Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım" diyerek haber verdi.

KİM AĞLADI

Hemen eve giden Kim, annesinin acı içinde kıvrandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Kris, tedavi altına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

24
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

103
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

55
Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

113
Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

48
Adana'da baba-oğul tartışması kundaklamayla bitti

Adana'da baba-oğul tartışması kundaklamayla bitti

9
Macron'dan Sarı Yelekliler açıklaması

Macron'dan Sarı Yelekliler açıklaması

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir