Kim Kardashian'ın paylaşımlarına Demet Akalın'dan tepki

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Kim Kardashian'ın tepki çeken paylaşımlarına ünlü şarkıcı Demet Akalın da sessiz kalmadı.

"TÜRKLER ÖLDÜRDÜ"

Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" ifadelerini kullandı.

"BİZ BARBAR DEĞİLİZ"

Paylaşıma çok sinirlenen Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz"



