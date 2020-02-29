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Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs salgınının ülkeye yayılmasını önleyememeleri halinde 'ciddi sonuçları' olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 09:53..
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet ajansı KCNA'ya göre, Kim, İşçi Partisi toplantısında yaptığı açıklamada, virüse karşı mücadelenin 'halk savunması için azami disiplin gerektiren çok önemli bir devlet meselesi' olduğunu belirtti.

"CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Kuzey Kore lideri, "Kontrolden çıkmış bir şekilde yayılan bulaşıcı hastalığın ülkemize girmesi, ciddi sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yaptı.

Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur

Kim, ayrıca yetkililere bulaşıcı hastalığın girebileceği tüm kanalları ve alanları kapatma' talimatını verdi.

Güney Kore'de yüzlerce vaka tespit edilirken, Kuzey Kore'de ise yalnızca bir kişi koronavirüse yakalandı.

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