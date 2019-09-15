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'Kim Milyoner Olmak İster' programına sürpriz isim

'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun geleceği ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 15.09.2019 - 13:38..
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Oyunculuğua devam etmek istediğini söyleyen Murat Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster' programını bıraktığını açıkladı.

'Kim Milyoner Olmak İster' programına sürpriz isim

Programa veda edeceğini açıklayan Yıldırım'ın hemen ardından programın yapımcıları, sunucu arayışına girdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NA TEKLİF

Gelen haberlere göre yapımcıların ilk tercihi Kenan İmirzalıoğlu oldu. Programın sunuculuğu için Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldü.

'Kim Milyoner Olmak İster' programına sürpriz isim

250 BİN LİRALIK TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Yapımcıların, İmirzalıoğlu'na bölüm başı 250 bin lira teklif ettiği ve genç oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

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