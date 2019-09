Kimberly Belle ile romanı Yanlış Rota’yı konuştuk

Kimberley Belle’nin dünyada çoksatanlar listesinde beş gerilim romanı var. Yanlış Rota, Belle’nin üçüncü romanı ve şimdi Türkiye’de de okuyoruz. Evlilik üzerinden kurguladığı bir gerilim sunuyor bize. Aslında Belle, romanlarının hikâyesini insan ilişkilerinden kurgulamayı seviyor. Çünkü hepimizin ortak duygularını içerdiğinden daha iyi anlaşılacağını düşünüyor.

İşte Kimberly Belle ile söyleşimiz…

SIÇRADIM VE GERİYE BAKMADIM

-Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimberly Belle kimdir?

Ben bir eş, bir anneyim. ABD Today ve uluslararası alanda, son olarak “Dear Wife” (Sevgili Karım / Haziran 2019) de dahil olmak üzere en iyi satan beş gerilim romanının yazarıyım. Kocam Hollandalı olduğu için, zamanımı yetişkin oğlum da dahil olmak üzere ailemin çoğunun yaşadığı ABD (Atlanta, Georgia) ve Amsterdam arasında bölüştürdüğüm için şanslıyım.

Yanlış Rota, (ABD'de, The Marriage Lie) üçüncü romanım ve 2017 yılında “En İyi Gizem ve Gerilim” dalında Goodreads Choice Ödülleri'nde, İngiltere ve İtalya'da bir numaralı e-kitap, en çok satanlar arasında yarı finalistti. Burada ABD’de, hikâye haklarını televizyona sattım ve bir gün bunu ekranda görmeyi umuyorum.

(Fotoğraf, @mrwattson tarafından çekilmiştir)

- Yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

Ben ilk romanını renkli kalemlerle yazan o yazarlardan biri değilim. Yazmak, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şeydi; ama uzun zamandır faturalarımı ödeyen bir iş için kenarda bekliyordu. Bu iş kar amacı gütmeyen fon yaratmaydı ve kesinlikle bana yardımcı oldu, yazma becerilerimi geliştirdi. Para toplama mektupları, web sitesi metinleri, toplantılar ve etkinlikler için senaryolar… Çok hızlı bir şekilde, kalp atışlarını kolaylaştıran güçlü ve dokunaklı bir mesaja nasıl inileceğini öğrendim. Sonra 2008'de ekonomi çatırdadı ve böylece işim bitti. Bu noktada kırka basıyordum ve hala yazmayı hayal ettiğim o romanı yazmamıştım. Dışarı çıkıp başka bir iş bulabileceğimi düşündüm ya da ani işsizliğimi evrenden bu sıçramayı kabul edip kariyer değiştirmek için bir işaret olarak görecektim. Sıçradım ve geriye bakmadım!

- Yazma rutininiz nedir? Hangi ortamda ya da koşulda daha rahat yazıyorsunuz?

Evimde asla ve asla çalışamadığım güzel bir ofisim var. Kanepeden dış mekâna, verandaya ve oturma odasındaki masaya dizüstü bilgisayarımla dolaşmayı tercih ederim. Seçimim ruh halime ve evde başka neler olduğuna bağlı. Yazmak için boş, sessiz bir odaya ihtiyacım var. En iyi yazı günlerim Amsterdam'da geçiyor; o şehirdeki enerji ile ilgili bir şey! Rutin olarak, sabahları taze hissediyorum, bu yüzden tipik olarak saat 7.30 – 8.00 gibi bilgisayarımın başında olup, enerjim bitinceye kadar yazıyorum. Genellikle günde 1000-1500 kelimeyi hedeflerim ve yazarken düzenlerim, böylece kelimelerim oldukça temizdir.

BÜYÜK OLASILIKLA ÇOK FAZLA UÇTUĞUMU SÖYLEYEREK BAŞLAMALIYIM





- Bir yazar olarak okuduklarınızın yazarlığınıza etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Çoğu yazar gibi ben de hırslı bir okuyucuyum. Hemen hemen her şeyi okuyorum ve okuduğum her şey, karanlık konuları mizah ile aydınlatan zekice şekillendirmelerine gerginlik yarattığından yazarın, sıkı ve hızlı hareket eden çizgilerini koruyor ve yazım üzerinde etkili oluyor. Her yazarın tutkusudur; yazmak için arayan bir gözle okurum.

- Yanlış Rota kitabınız üzerine konuşacağız. Yanlış Rota’yı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Büyük olasılıkla çok fazla uçtuğumu söyleyerek başlamalıyım. Bu yüzden yeni bir hikâye için fikir üretme zamanı geldiğinde, bir uçak kazası en baştaydı ve en kötüsü de tam oradaydı. Bir insanın başına gelebilecek olası şeyler. Ama sonra geride kalan insanlar için nasıl bir şey olacağını düşünmeye başladım; özellikle de öldürülen kişinin bir tür aldatmacası varsa. Gizemli koşullar altında ölen bir koca! Karısı, aşık olduğu adam hakkındaki gerçeği araştırmaya karar verdi. Bana göre bu çok etkileyiciydi. Hikâye oradan doğdu.

-Peki ya yazıma hazırlık süreciniz?

Hazırlıklara gelince, özellikle pilotun hatası etrafında dönen, hem yeni hem de daha geriye giden havayolu kazalarını araştırdım. Ayrıca kazanın etrafındaki havayolu politikasını, aileleri bilgilendirmeyi ve güncellemeyi nasıl ele aldıklarını da inceledim. Hayatta kalanlar için mesaj panoları ve sosyal medya duvarları okudum, havayolu çalışanlarına güven duydukları hayal kırıklıklarını ve duygularını not aldım; hatta sevilen kişinin ölümünden doğrudan sorumlu olmayanlar bile. Ve kederle üzüntüyle ilgili bulabildiğim her şeyi, özellikle de ani ve beklenmedik bir ölümden kaynaklanan üzüntüleri özümsedim. Ayrıca yerel bir avukat olan bir arkadaşım ve komşumla birçok şarap şişesini paylaştım ve o, Iris'in kazaya cevap olarak verebileceği yasal işlemlerin yanı sıra kocasının geçmiş suçlarından sorumlu olup olmayacağına dair düzenlemeler yapmama yardım etti. Sonunda, bu arkadaş, Evan, benim hikâyemdeki avukat - onun büyüklüğü, kişiliği, en iyi çizgilerinden bazıları hakkında her şeyden ilham almamla sonuçlandı. Evan, kağıttan her konuştuğunda kafamda duyduğum arkadaşımın sesiydi.

NEDEN EVLİLİK HAKKINDA BÖYLE KARANLIK BİR HİKÂYE YAZMAYI SEÇTİM?

- “Mükemmel evliliklerin bile bir karanlık tarafı vardır…” diyorsunuz. Bu konu üzerine konuşalım mı biraz?

Iris gibi olduğunu hayal et; sevgi dolu ebeveynleri olan, normal bir ikiz erkek kardeşi ve istikrarlı, orta sınıf bir terbiye alan olağanüstü normal bir insan. O çoğumuzun hayattan istediğini istiyor: Aşık olmak, evlenmek, bir aile kurmak, sonsuza dek mutlu yaşamak… Gizli karanlık tarafı olan bir adamla tanışıyor, aynı şeyi istediğini düşünmek için onu kandıran bir adam, sonra da ona en kötü şekilde ihanet ediyor. Her zaman olabilirdi ve aslında her zaman olabilir. Bu hikâyeyi bu kadar güçlü yapan da bu! Gerçek hayatla ilişkilendirilebilir hissettiriyor. Ve her evliliğin hem küçük hem de büyük sırları vardır. Bu hikâyedeki temalar, sevgi, güven ve ihanet; hepimizin kendi yaşamımızda taşıdığı şeyler. Eşinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bence herkesin bir noktada ya da ilişkilerinde başka bir şüphesi var.

- Peki siz evliliğinizin mükemmel olduğunu düşünüyor musunuz?

Aslında bu soruyu çok alıyorum. Neden evlilik hakkında böyle karanlık bir hikâye yazmayı seçtim? Kendime bu kadar kararlı olunca... Evet, 25 yılı aşan mutlu bir evliliğim var. Ama hiçbir yerde aşık olunca olduğu kadar çiğ bir duygu yoktur. İris'de yakalamak istediğim bu kafa karıştırıcı duyguydu ve birçok anıya güvenmiştim. Yanı sıra şimdiki hediyemden de aldım. Birini sevmenin, içindeki her şeyin iyi ve gerçek olduğuna ve sizi sevmelerine inanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Benim de bir parçamı, aynı zamanda Iris'in de bir parçası yaptım. Ve benimki de dahil olmak üzere, hiçbir evlilik mükemmel değildir; ama başkasıyla birlikte olmayı hayal edemiyorum.

- Romanda Will, başka bir uçağa biniyor ve o uçak düşüyor. Eşi Iris ise, geride kocasının ölümünü kabullenmekle cevaplanmamış sorular arasında kalıyor. Bu ana kadar gerçekten mükemmel bir evlilikleri mi vardı?

Özel okul danışmanı olarak çalışmalarında, Iris her zaman hesap verebilirliği öğütlüyor. Öğrencilerini, inançlarına sadık olmaları, kendileri için niyet ettikleri hayatı yaşamaları, kendileri ve başkalarına verdikleri sözleri yerine getirmeleri için teşvik ediyor. Bu, derinlemesine inandığı bir şeydir ve vediği her kararla, Will'in yaptığı şeyle birlikte yaşayabileceği, olup olamayacağı da renklendiriyor. Hiç kimsenin veya evliliğin mükemmel olmadığını bilmiyor; ama ne kadar göz ardı edebilir? Ne kadarını affedebilir? İris karar vermek zorunda kalacak.

- Sizce ilişkiler nasıl bir döngüden geçiyor? Hangi noktada evlilik geliyor?

Her ilişki benzersizdir ve bu yüzden hepsini tek bir kategoride toplayabileceğimizden ve bunları döngülerle, hatta evlilik olasılığından tanımlayabileceğimizden emin değilim. Pek çok kararlı çift, hayatlarını geleneksel bir evlilik olmadan bir araya getirmeyi seçiyor. Ancak öykülerim bağlamında, çiftlerim evli, çünkü evlilik iki yatağı basitçe bir yatağı paylaşmayacak şekilde birbirine bağlıyor. Evlilik sadece duygusal değil, yasal bir bağdır; ilişkiye ve hikâyeye ekstra bir boyut kazandırır. Kaçmayı zorlaştırıyor.

BİR HİKÂYENİN BENİM İÇİN CANLANMASINA NEDEN OLAN ŞEY, EYLEMİN ARKASINDAKİ İNSAN DUYGULARI

- Yanlış Rota, okurlarınızı nasıl etkileyecek sizce? Özellikle evli okurlarınız ilişkileri adına romandan çıkarım yapabilir mi?

Gerilim yazmayı ve okumayı seviyorum; ama bir hikâyenin benim için canlanmasına neden olan şey, eylemin arkasındaki insan duyguları. Drama, ilgili insanları nasıl etkiler? Nasıl cevap veriyorlar? Duygular devreye girdiğinde kararlar renklenir ve bu itme, benim için hikâyenin eti. Eylemin heyecanı ile hem sayfada hem de okuyucunun kafasında oluşturduğu duygular arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Okuyucuların sadece sayfadakileri değil, hikâyeyi okuduklarında neler hissettiklerini hatırlamalarını istiyorum.

- Yanlış Rota ile ilgili geri dönüşler nasıl?

Kitap, ABD ve Kanada’da inanılmaz derecede başarılı oldu; çok heyecan verici olan birçok dile çevrildi ve baskı yaptı. Biz yazarlar, bir odada yalnız, dizüstü bilgisayarımızla ve düşüncelerimizle çok fazla zaman harcıyoruz. Okurların hikâyeme çok iyi cevap verdiğini duymak dünyadaki en iyi duygu!

- Peki neden gerilim romanları?

Okumayı sevdiğim türden kitapları, herkesin ilgisini çekebilecek bir şeyle ilgilenen şüpheli sayfa çeviricileri yazıyorum: İlişkiler. Ebeveyn-çocuk, karı-koca, kardeşler… Bu tür bağlarla birlikte gelen duyguları keşfetmeyi seviyorum, çünkü bunlar evrensel olarak tanınabilirler. Gerilim açısından atıl - yalancı bir eş, bir çocuğun kaybolması - herkesin hayal edebileceği bir senaryo. Bu kitapların çekiciliği, sanırım, insanlar onları okuyor ve benim olabileceğimi düşünüyor. .

- Gerilim romanları denince siz en çok hangi yazarları seviyorsunuz?

Karin Slaughter, Harlan Coben, Chevy Stevens, Lisa Unger, Lisa Jewell ve çok daha fazlasına bayılıyorum. Özellikle kadın yazar arkadaşlarımı çok seviyorum. Anlatıların kontrolünü nasıl ele geçiriyoruz ve mağdurları kahramanlara dönüştürüyoruz! Kadınlar kavga ediyorlar, eşitleniyorlar, günü kurtarıyorlar, suçu çözüyorlar, güçlerini yeniden keşfediyorlar… Kadın yazarlar, sadece bir sayfadaki eylemden ziyade bir hikâyenin psikolojik nedenlerine daha derinlemesine bakıyor gibi görünüyor. Birinin, örtbas etmek için yalan söylemesi gerekecek kadar korkunç bir şey yapmasına neden olan şey nedir? Onları ne motive eder? Bir karakterin zihnine tırmanmak ve onları neyin tetiklediğini görmek büyüleyicidir…

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Kiberly Belle: Teşekkür ederim.

Yanlış Rota

Kimberly Belle

Çev.: Mehmet Gürsel

Hep Kitap

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap