Kimlik arayışındaki herkes için: Karışık

Nasıl ki, bir bitkinin hayatta kalması için köklerine ihtiyacı varsa, bizim için de aynı şey geçerli. Yaradılışımız gereği geçmişimizi bilmek istiyoruz. Muhakkak kişi kendine ilk olarak “ben kimim?” Sorusunu yöneltir. Kim olduğunu bulmak, ne olduğunu anlamak ve nereye doğru gittiğini bilmek, aslında hayatın özeti değil mi? Draper’ın kalemi ile şekillenen “Karışık” da, boşanan anne babasının 12 yaşındaki çocuklarına karşı tutumları ve bu karmaşa içinde kendini ve kimliğini bulmaya çalışan bir gencin serüveni anlatılıyor. Draper, gerçekçi anlatımıyla birçoklarının yaşadığı iç karmaşalara sahici bir göz ile bakmamızı sağlıyor.

KARIŞIK

“Artık bir değil, üç ayrı parçaydık. Bir anne. Bir baba. İkiye bölünmüş bir çocuk. Aslında, bu durumda dört parça oluyoruz çünkü benim iki kişi olmam gerekiyor: Annemin Izzy’si, babamın Isabella’sı.”

“Karışık”, Gizem Şakar’ın başarılı çevirisiyle günümüz Türkçesiyle buluşuyor. Çok satan yazarlardan biri olan Draper’ın boşanma ve kimlik arayışı hakkındaki bu hikâyesi gençlerin kendi yaşantılarından parçalar bulmalarına olanak sağlıyor. Ayrıca diğer insanların yaşantılarına dair bakış açısı edinmelerine, farkındalık geliştirmelerine yardımcı oluyor. Dağılmış ailelerde birleşme ve harmanlanma durumunda kalan gençler bu eseri okudukça hayatı sorgulamak yerine nasıl bir yol izlemek gerektiğine dair fikir edinebilirler. “Karışık”, kendilerini keşfetmenin yollarını arayanlara yol gösterici nitelikte. Aslında kim olduğunun bir önemi yok. Bütün mesele aidiyet duygusunda saklı… Bu mesajın yanı sıra, çok güzel hazırlanmış bir kurgusal anlatı ve tamamen gerçekçi bir dünya da var.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Anne ve babası boşanan on bir yaşındaki Isabella her hafta farklı bir hayata geçmek zorunda. Annesi ile babası arasında bölünmüş olmak onun için sadece ev değiştirmek, farklı takma isimler kullanmak değil aynı zamanda kimliğini değiştirmek demek. Yarı beyaz yarı siyah olmak nasıl hissettirmeli? Yarının babana ait olması diğer yarının ise annene ait olması... Sürekli yarım olarak görüldüğünde nasıl bir tam olmayı başarabilirsin ki?

İki ailenin bir araya gelmesi imkânsız gibi gözükürken beklenmedik ırkçı bir saldırı Isabella’nın hayatını tamamen değiştirecek.”





Karışık

Sharon M. Draper

Genç Timaş Yay.

S.:280

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Sonay Karaman

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