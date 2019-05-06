Kimlik, ehliyet ve pasaport randevuları hemen veriliyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2 Nisan 2018'den itibaren kimlik, sürücü belgesi ve pasaportta "3'ü bir yerde" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bu tarihten itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Böylece kimlik, sürücü belgesi ve pasaport tek bir yerden, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN KAPASİTESİ VE PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Uygulama ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevularda aksamalara neden oldu. Yoğun talepten dolayı büyükşehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevu verilebildi.

İçişleri Bakanlığı, randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesini ve personel sayısını artırdı.

Nüfus müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasıyla randevular, yakın tarihlere verilmeye başlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler dahil olmak üzere işlemler için randevu süresi 1 güne düşürüldü. Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak isteyenler, başvuru yaptığı güne randevu alabiliyor. Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor.

Ayrıca 65 yaş önceliğiyle yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.

ACİL DURUMLARDA RANDEVUSUZ KOTA SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI

Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere, nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı dört kat artırıldı.

"ALO 199 Mobil Uygulama" üzerinden, "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden ve "ALO 199 İletişim Hattı"ndan Türkiye'nin her yerindekiil veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınabiliyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN BAŞVURU GELİYOR

Nüfus müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla üç belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor.

En yüksek başvuru, yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra 172 bin başvuruyla kayıtlara geçti.

Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 10 günde teslim edilirken şu anda İstanbul ve Ankara'da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2, İzmir'de ise ortalama 3 gün içerisinde vatandaşa ulaştırılıyor.