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Kimlik göstermemek için polise direnen taksici

Kimliğini göstermek istemeyen taksici, kolunu emniyet kemerine sararak polis ekiplerine direndi

İHA | 16.01.2020 - 09:30..
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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 TDM 24 plakalı taksiyi durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, kendisinden kimliğini göstermesini istedi. Ancak kimliğini göstermeyerek araçtan inen sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

KOLUNU EMNİYET KEMERİNE KİLİTLEDİ

Sözlü tartışmanın ardından polisin gözaltına almak istediği taksici, kolunu aracının emniyet kemerine kilitledi. Dakikalarca bu şekilde polise direnen taksici, zorluk çıkartmaya devam edince arbede yaşandı. Arbede esnasında ise el freni çekili olmayan taksi, birkaç metre kaydı.

Kimlik göstermemek için polise direnen taksici ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu aracın el freni çekilirken, taksici ise gözaltına alındı. Araç ise bir vatandaş tarafından uygulaması noktasına getirildi. Hareketli o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kimlik göstermemek için polise direnen taksici

Kimlik göstermemek için polise direnen taksici

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